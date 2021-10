Les résultats sportifs du week-end en Basse-Normandie

Football

En ligue 1, Lille, le leader du championnat, a fait plier le SM Caen dans la soirée du samedi 2 avril. Les Nordistes ont été les plus forts, ils l'ont emporté 3-1. Caen pointe désormais à la 14e place du classement et n'est pas assuré de son maintien... Prochain match pour les hommes de Franck Dumas, ce sera samedi 9 avril. Le SM Caen reçoit le PSG au stade Michel d'Ornano.

En CFA, l'AS Cherbourg se rapproche du maintien. Les hommes de Jean-Marie Huriez, en déplacement samedi 2 avril à Fontenay-le-Comte, ont gagné la partie : 2-0.

Mauvaise pioche en revanche pour l'US Avranches. Les joueurs du Sud-Manche ont perdu samedi 2 avril 4-1 face à Carquefou.

Enfin, ce dimanche 3 avril, Le Mans s'est imposé contre la réserve caennaise au stade Venoix : 4-3 pour le Mans.

Handball

En N1M, les Mauves de la JS Cherbourg ont perdu face à Mainvilliers dans l'après-midi de ce dimanche 3 avril sur le parquet de Chantereyne. Score final: 33-30 pour la formation d'Eure-et-Loire.

Basket

En ligue féminine, Mondeville a été défait samedi 2 avril sur le parquet de Challes-Les-Eaux. Score final: 69-62 pour les savoyards.

Côté messieurs, en N2M, Caen a réalisé une belle opération samedi 2 avril en battant Calais 76-68. De son côté, l'AS Cherbourg a remporté une cinquième victoire consécutive en s'imposant 68-58 face à Tourcoing.

Voile

La finale du championnat de France de match racing a été organisée dans l'après-midi de ce dimanche 3 avril dans la rade de Cherbourg. Et c'est l'équipage d'Alexis Littoz qui a raflé l'or. Biames est vice-champion, Château est 3e et Ponthieu 4e.

Course

Plus de 1 700 coureurs ont participé aux 27e foulées de Bayeux ce dimanche 3 avril. 13 épreuves ont rythmé la journée dans les rues de la cité bajocasse. Et pour la 3e fois, c'est Loïc Letellier qui a remporté le 10 km. Le mondevillais a bouclé l'épreuve en 29 minutes et 45 secondes.