Sortir en région: lundi 7 février

Retour sur un week-end de footballa vec SM CAEN - FC Lorient, les résultats et les prochaines rencontres de l'AS Cherbourg et l'US Avranches. Un festival du cinéma qui se poursuit à Cherbourg et l'avant-première de Black Swan avec Nathalie Portman et Vincent Cassel demain à Mondeville