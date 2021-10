Sortir en région: lundi 11 avril

En football ce week-end, du côté des clubs de CFA, Caen s'est incliné 2-1 sur la pelouse d'Yzeure et Avranches a réussi à faire match nul 0-0 aux Herbiers, en CFA 2 Granville s'est inclinée 3-0 en Bretagne



Le week-end prochain Cherbourg se déplacera à Lorient, Avranches reçoit Le Mans et Caen va recevoir la Vitréenne.



Enfin en Ligue 1 Caen a perdu le choc face au PSG 2 buts à 1, un but caennais inscrit par Romain Hamouma dans les prolongations





A St Lô aujourd'hui rendez-vous avec le cirque Médrano qui s'installe au parc des expos pour des représentations ce soir à 18h et 20h30





Pour bien débuter la soirée rendez-vous au Pub O'Donnels à Caen ce soir pour une soirée « pub quizz », test de culture général, des questions sur l'actualité, la musique, le cinéma et des blind test toute la soirée, quai de Vendeuvre à Caen





Enfin au Cinémoviking de St Lô demain soir lancement du ciné-club étudiant avec le film indépendant Never Let Me Go avec Keira Knightley mardi à 20h30, Ouvert à tous, le cinéma étudiant Studmovie vous propose deux fois par mois, un film au tarif de 5€20 avec la carte membre. Pour 1€, venez retirer votre carte d'adhérent trente minutes avant la séance.





Demain dans votre agenda « sortir en région » retrouvez l'avant-première de Scream 4 en Basse-Normandie et de nombreux spectacles comme chaque mardi, votre agenda « sortir en région » chaque jour à 10h10, 14h10 et 17h50 sur Tendance Ouest.











Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire