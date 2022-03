Sortir en région: vendredi 4 février

Le concert de Tété initialement prévue ce soir au Cargö, est reporté au 26 mai prochain, Tété sera également de passage le 26 mars au théâtre de Coutances.

Ce week-end c'est le salon du mariage et de la fête à Avranches, plus d'une trentaine d'exposants, des défilés et la présence de Malika Ménard demain après-midi à la salle Victor Hugo d'Avranches.

A Vire, c'est le festival Phonix avec de nombreux concert pop & électro, ce soir et demain à 20h30 à la Halle de Vire.

Demain à 16h30, la chanteuse et actrice Ysa Ferrer propose un showcase à l'espace culturel Leclerc de Caen, 24 rue Lanfranc, Ysa Ferrer présentera son univers « pop & électro » avec les titres de son dernier album « Ultra Ferrer ».

A St Lô venez vous initier à la danse funk à la maison de quartier de la Dollée demain à 17h45 et 19h15 puis dimanche à 11h30, 13h, 14h30 et 16h avec Sabrina Declosmenil.

Samedi soir Louis Chedid est en concert à la Luciole à Alençon à 21h

Dimanche retrouvez Jacques Maillot, Jean Roucas et Pierre Douglas, sociétaires du théâtre des ânes en représentation avec le spectacle « Liberté, Egalité, Hilarité » au Zénith de Caen dimanche à 15h

Samedi soir c'est le meeting d'athlétisme de Mondeville dès 18h30 à la halle d'Ornano, avec notamment la présence de Mehdi Baala.

Demain soir au Purple Lounge au casino de Granville, concert du groupe The Sprouts.

En football et en CFA l'As Cherbourg se déplace au Poiré sur Vie, l'équipe de Caen reçoit Avranches dimanche à 15h.

En ligue 1 le SM Caen jouera de nouveau à domicile face à l'équipe de Lorient entraînée par Christian Gourcuff, une équipe qui compte dans ses rangs Kévin Gameiro fraîchement sélectionnée en équipe de France par Laurent Blanc pour le match France-Brésil.

Suivez la rencontre Caen / Lorient samedi dès 18h45 sur Tendance Ouest et tendanceouest.com