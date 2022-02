Bobigny (AFP). Incendie d'un entrepôt à la Courneuve: l'A86 totalement rouverte

L'autoroute A86, coupée au nord de Paris depuis vendredi après-midi en raison d'importants dégagements de fumée dus à l'incendie d'un entrepôt à La Courneuve (Seine-Saint-Denis,) a entièrement rouvert samedi à 11H00, a annoncé Bison futé. En cette journée de départs en vacances classée orange en région parisienne, l'A86 est restée fermée jusqu'à environ 10H00 entre La Courneuve et Le Bourget, et jusqu'à 11H00 en sens inverse, entre Rosny-sous-Bois et La Courneuve, occasionnant des bouchons sur l'autoroute A3 qui se résorbaient en fin de matinée. "On n'avait pas rouvert avant car la visibilité n'était pas bonne. Elle l'est désormais, et nous avons vérifié que la chaussée n'a pas subi de désagréments, donc les véhicules peuvent y rouler sans risques", a-t-on expliqué à la préfecture de Seine-Saint-Denis. "On considère que le feu est éteint, mais il reste quelques foyers résiduels", a-t-on ajouté de même source. "Une société de travaux va prêter des engins lourds aux pompiers, comme des pelleteuses à chenilles, pour les aider à déblayer les décombres". "Le foyer principal est éteint, mais subsistent de nombreux foyers résiduels, difficilement accessibles par l'eau des lances à incendie, qui occasionnent toujours un important dégagement de fumée", avait expliqué en début de matinée le capitaine des pompiers Yvon Bot. Ces feux difficiles d'accès se trouvent sous les décombres et sous la dalle effondrée de l'entrepôt, et les marchandises brûlent toujours. "L'extinction totale va durer sans doute plusieurs jours", avait-t-il ajouté. Cinquante sapeurs-pompiers équipés de six lances et d'une dizaine d'engins se trouvaient sur place samedi matin, avait-t-il poursuivi. Le trafic du RER B est en revanche revenu à la normale dès samedi matin. Il avait été interrompu pendant plusieurs heures vendredi "par mesure de sécurité" entre les stations gare du Nord, à Paris, et Le Bourget (Seine-Saint-Denis), avant de reprendre progressivement dans la soirée. Le feu avait pris vers 14H00 vendredi dans un entrepôt de textile et chaussures de 10.000 m2, sans faire de victime, mais occasionnant d'importants embouteillages au nord de la capitale. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Selon la préfecture, la police scientifique pourra se rendre sur place dans les prochains jours, lorsque les flammes seront entièrement éteintes et le site refroidi.

