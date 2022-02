Bobigny (AFP). Incendie à la Courneuve: l'A86 toujours coupée, la fumée reste importante

L'autoroute A86 restait coupée dans les deux sens samedi matin au nord de Paris après le spectaculaire incendie d'un entrepôt vendredi à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), où des "foyers résiduels" occasionnaient toujours une "importante" fumée, a-t-on appris de sources concordantes. En ce weekend de départs en vacances en région parisienne, l'autoroute était toujours fermée entre La Courneuve et Le Bourget dans un sens, Rosny-sous-Bois et La Courneuve dans l'autre, selon Bison Futé. Des déviations ont été mises en place. L'autoroute "sera remise en service par les services de police" lorsqu'ils jugeront que les conditions de sécurité sont réunies, a indiqué à l'AFP le capitaine des pompiers Yvon Bot samedi matin, sans plus de précisions. "Le foyer principal est éteint, mais subsistent de nombreux foyers résiduels, difficilement accessibles par l'eau des lances à incendie, qui occasionnent toujours un important dégagement de fumée", a expliqué le capitaine. Ces foyers difficiles d'accès se trouvent sous les décombres et sous la dalle effondrée de l'entrepôt, et les marchandises brûlent toujours. "L'extinction totale va durer sans doute plusieurs jours", a-t-il ajouté. Cinquante sapeurs-pompiers équipés de six lances et d'une dizaine d'engins se trouvaient sur place samedi matin, a-t-il ajouté. Le trafic du RER B est en revanche revenu à la normale, selon le compte Twitter de la ligne. Il avait été interrompu pendant plusieurs heures vendredi "par mesure de sécurité" entre les stations gare du Nord, à Paris, et Le Bourget (Seine-Saint-Denis), avant de reprendre progressivement dans la soirée vendredi. Le feu avait pris vers 14H00 vendredi dans cet entrepôt de textile et chaussures de 10.000 m2, sans faire de victime mais occasionnant d'importants embouteillages au nord de la capitale. Une odeur âcre a été sensible jusqu'au centre de Paris et les pompiers, saturés d'appels vendredi soir en Ile-de-France, ont demandé de ne pas "appeler le 112 et le 18 pour ça".

