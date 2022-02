La Courneuve (AFP). Incendie d'un entrepôt: RER B et A86 coupés au nord de Paris

D'épais nuages de fumée noire perturbent la circulation au nord de Paris à l'heure des départs en vacances: l'incendie d'un entrepôt textile vendredi après-midi à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) a provoqué la coupure de l'autoroute A86 et l'interruption du trafic du RER B. L'incendie a pris vers 14H00 dans un entrepôt de textile et chaussures de 10.000 m2, selon la préfecture de Seine-Saint-Denis. Il n'y a aucune victime "et tous les employés du site ont été évacués", ont assuré les pompiers et une source policière. L'incendie qui a "totalement embrasé" cet entrepôt de stockage, situé rue de Verdun, était "en cours d'extinction" en milieu d'après-midi, ont dit les pompiers à l'AFP. "Il faut prévoir encore quelques heures d'intervention", a précisé un porte-parole. Quatorze lances, 140 pompiers et une quarantaine de véhicules ont été dépêchés sur place. Par "mesure de sécurité", "à la demande des pompiers", le trafic du RER B, qui passe tout près, a été interrompu dans l'après-midi entre les stations Gare du Nord, à Paris, et Aulnay (Seine-Saint-Denis), a dit la SNCF sur le compte Twitter de la ligne. Il a repris vers 17H00 entre Gare du Nord et La Courneuve, uniquement dans le sens Paris-banlieue, et la ligne restait coupée au-delà et dans le sens banlieue-Paris, selon la préfecture de Seine-Saint-Denis. La reprise complète n'est prévue qu'à "la fin du service", a précisé la SNCF. Des "navettes ferroviaires" circulaient entre Aulnay-sous-Bois et Mitry/Charles-de-Gaulle. L'A86 a aussi été fermée, au moins jusqu'à 19H00, "pour éviter des perturbations de la circulation", a précisé la préfecture à l'AFP, mais il n'y avait pas de risque de propagation de l'incendie. - Plan de déviation de l'A86 - Un "plan de déviation" a été mis en place dans les deux sens pour désengorger l'A86 en ce soir de départ en vacances de printemps pour trois académies d'Ile-de-France (Paris, Versailles, Créteil). Au niveau de l'entrepôt, la ligne ferroviaire et l'autoroute sont très proches l'une de l'autre et les deux voies devraient rouvrir en même temps, selon la préfecture. La ligne K du Transilien, entre Paris et la Picardie, est aussi coupée. Près de Bobigny, le trafic était dense mais pas paralysé, ont constaté des journalistes de l'AFP. Des automobilistes qui tentaient d'entrer sur l'A86, fermée avec des plots orange, étaient contraints de faire demi-tour. Une forte odeur acre se faisait sentir dans le nord de Paris en fin d'après-midi. Un panache de fumée grisâtre était visible depuis le centre de la capitale. "C'est spectaculaire, impressionnant. Il se dégage une épaisse colonne de fumée noire, visible à des kilomètres à la ronde entre Roissy et Paris", a décrit une source policière. Beaucoup de photos et de vidéos impressionnantes du panache de fumée ont été diffusées sur Twitter par des témoins. L'entrepôt, "appartenant à une entreprise chinoise", est situé dans une zone commerciale "loin des habitations", selon la source policière. L'entrepôt voisin a été protégé pour tenter d'éviter toute propagation. L'incendie n'a pas de conséquence sur le trafic aérien de l'aéroport de Roissy situé à une quinzaine de kilomètres, a précisé une source aéroportuaire à l'AFP.

