La Courneuve (AFP). Incendie d'un entrepôt: A86 coupée, bouchons au nord de Paris, le RER reprend

D'épais nuages de fumée noire et d'importants embouteillages au nord de Paris à l'heure des départs en vacances: l'incendie d'un entrepôt vendredi à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) a provoqué la coupure de l'autoroute A86 et l'interruption durant plusieurs heures du trafic du RER B. Les RER ont recommencé à circuler sur toute la ligne, progressivement, vers 21H50, et le trafic devrait revenir à la normale à la reprise samedi matin, a déclaré la SNCF à l'AFP. L'incendie "est circonscrit avec une baisse d'intensité mais il n'est pas encore maitrisé. Il ne se développe plus mais il est encore important", a déclaré la préfecture de Seine-Saint-Denis en début de soirée. Vers 21H30, près de 160 pompiers étaient encore sur place. "On a toujours 20 lances en action et on essaye de s'approcher au plus près du foyer de l'incendie", a déclaré à l'AFP le capitaine Yvon Bot, pronostiquant son extinction complète d'ici "quelques jours". Le feu a pris vers 14H00 dans un entrepôt de textile et chaussures de 10.000 m2. Il n'y a aucune victime "et tous les employés du site ont été évacués", ont raconté les pompiers et une source policière. Par "mesure de sécurité" et "à la demande des pompiers", le trafic du RER B, qui passe à proximité, a été interrompu dans l'après-midi entre les stations gare du Nord, à Paris, et Le Bourget (Seine-Saint-Denis). Selon le capitaine des pompiers, "les fumées sont encore trop importantes", notamment pour rouvrir l'autoroute. "On essaye de le faire au plus vite, mais il y a peu de chances que ce soit rouvert ce soir", a-t-il dit vendredi. Durant une bonne partie de l'après-midi et de la soirée, les voyageurs venant de Paris n'ont eu aucun moyen de se rendre à l'aéroport de Roissy via le RER. Les bus de substitution ont été ralentis par un trafic très dense. - Mobilier et textiles calcinés - L'A86 proche a aussi été fermée, entre Bobigny et La Courneuve, "pour éviter des perturbations de la circulation", a précisé la préfecture à l'AFP, qui a dit qu'il n'y avait pas de risque de propagation de l'incendie. Un "plan de déviation" a été mis en place dans les deux sens pour désengorger l'A86 en ce soir de départ en vacances de printemps pour trois académies d'Ile-de-France (Paris, Versailles, Créteil). De l'extérieur de ce bâtiment de deux niveaux en crépi beige avec des poutres métalliques rouges, on pouvait voir en début de soirée l'intérieur complètement calciné. Les vitres ont été totalement brisées, a constaté une journaliste de l'AFPTV. Du mobilier et des textiles brûlés jonchaient le sol. Près de Bobigny, le trafic était dense. Des automobilistes qui tentaient d'entrer sur l'A86, fermée avec des plots orange, étaient contraints de faire demi-tour. A la gare RER du Bourget, à seulement quelques mètres de l'épaisse fumée, des médiateurs de la SNCF informaient des voyageurs lassés pour les diriger vers les bus de substitution. Une forte odeur acre a été sensible depuis le milieu de l'après-midi au nord de Paris jusque dans le centre de la capitale, d'où un panache de fumée grisâtre était visible. Conséquence: les pompiers ont été saturés d'appels vendredi soir en Ile-de-France. "Il faut que les gens évitent d'appeler le 112 et le 18 pour ça", a demandé un porte-parole des sapeurs pompiers de Paris. "C'est spectaculaire, impressionnant. Il se dégage une épaisse colonne de fumée noire, visible à des kilomètres à la ronde entre Roissy et Paris", a rapporté une source policière. Quantité de photos et de vidéos du panache de fumée ont été diffusées sur Twitter par des témoins. L'entrepôt, "appartenant à une entreprise chinoise", est situé dans une zone commerciale "loin des habitations", selon la source policière.

