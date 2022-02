Bobigny (AFP). Incendie à la Courneuve: l'A86 entièrement rouverte au nord de Paris

L'autoroute A86, coupée depuis vendredi après-midi au nord de Paris en raison d'importants dégagements de fumée dus à l'incendie d'un entrepôt à La Courneuve (Seine-Saint-Denis,) a entièrement rouvert samedi à 11H00, a annoncé Bison futé. En cette journée de départs en vacances classée orange en région parisienne, l'A86 est restée fermée jusqu'à environ 10H00 entre La Courneuve et Le Bourget, et jusqu'à 11H00 en sens inverse, entre Rosny-sous-Bois et La Courneuve, occasionnant des bouchons sur l'autoroute A3.

