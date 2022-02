Paris (AFP). Incendie d'un entrepôt: RER B et A86 coupés dans les deux sens au nord de Paris (pompiers)

La circulation des RER B et de l'autoroute A86 était interrompue dans les deux sens vendredi en milieu d'après-midi au niveau de la Courneuve (Seine-Saint-Denis), où un spectaculaire incendie a pris dans un entrepôt sans faire de victime, ont annoncé les pompiers de Paris à l'AFP. L'incendie qui provoque une épaisse colonne de fumée noire, visible à des kilomètres à la ronde entre Roissy et Paris, a pris dans un entrepôt de 10.000 m2 situé à La Courneuve, selon les pompiers de Paris qui opèrent également en Seine-Saint-Denis. Le feu s'est déclaré vers 14H00 dans un entrepôt de chaussures et textiles, situé rue de Verdun, selon la préfecture de Seine-Saint-Denis. Peu avant 16H00 l'entrepôt était "totalement embrasé", ont indiqué les pompiers. Par "mesure de sécurité", le trafic du RER B, qui passe tout près, a été interrompu entre les stations Gare du Nord, à Paris, et Aulnay, a indiqué la SNCF sur le compte Twitter de la ligne. La reprise est estimée à 17H00, est-il précisé. L'A86 a été fermée "pour éviter des perturbations de la circulation", a précisé la préfecture de Seine-Saint-Denis à l'AFP mais il n'y a pas de risque de propagation de l'incendie. Un "plan de déviation" a été mis en place dans les deux sens pour désengorger l'A86. "C'est spectaculaire, impressionnant. Il se dégage une épaisse colonne de fumée noire, visible à des kilomètres à la ronde entre Roissy et Paris", a décrit une source policière. Beaucoup de photos impressionnantes du panache de fumée noires, ont été diffusées sur Twitter par des témoins. Il n'y a aucune victime, ont précisé les pompiers de Paris. "Il n'y avait personne à l'intérieur" de l'entrepôt "et tous les employés ont été évacués", a précisé la source policière. L'entrepôt, "appartenant à une entreprise chinoise", est situé dans une zone commerciale "loin des habitations mais proche des voies du RER B et de l'autoroute A86", selon cette source. "Beaucoup de moyens sont engagés, c'est un feu qui peut durer très longtemps", ont ajouté les pompiers. L'entrepôt voisin a été protégé pour tenter d'éviter toute propagation.

