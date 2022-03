6ème Omnivore Food Festival à Deauville

L'omnivore food festival est un grand festival de cuisine et de gastronomie qui réunit les plus grands chefs du monde entier. Assistez à des démonstrations culinaires par les plus grands, rencontrez les chefs médiatiques des émissions de cuisine française (Cyril Lignac, Thierry Marx, Jean-François Piège, le critique Sébastien Demorand...). L'omnivore food festival c'ets le lieu incontournable pour les amateurs de bonne cuisinie, novices ou confirmés.

Retrouvez toutes les informations sur le festival à l'adresse suivante: http://www.omnivore.fr/

Ecoutez Luc Dubanchet nous parler de l'ambiance à quelques jours de l'ouverture: