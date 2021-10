Passages de témoins #2 à Caen

Ecoutez Serge Roué nous parler de cette nouvelle édition de passages de témoins:

La deuxième édition du festival littéraire Passages de témoins a commencé!Au menu, une cinquantaine de rendez-vous qui mêlent la littérature et la poésie à la musique, au cinéma, au slam et au théâtre dans toute la ville de Caen et un week-end littéraire au salon du livre les 14 et 15 mai pour toute la famille.Il y en a vraiment pour tout le monde: littérature jeunesse, BD, animations, débats, spectacles, ateliers professionnels et salon du livre autour du thème : "Etre né quelque part". Une cinquantaine de rencontres avec des écrivains, artistes, musiciens, associations, acteurs culturels et professionnels du livre et de la lecture.Le programme complet et détaillé du festival est à retrouver sur le site officiel: http://www.passagesdetemoins.caen.fr/