La nouvelle librairie L'Armitière ouvre ses portes aujourd'hui !

Prévus pour se terminer le 9 avril, les travaux à L'Armitière prennent fin plus tôt que prévu. Dès aujourd'hui, samedi 4 avril à 10h, le 66 rue Jeanne d'Arc, qui abritait jusque-là les livres jeunesse, accueillera également la littérature adulte. Pour découvrir les travaux de l'intérieur et ce que ça change pour la plus grande librairie de la ville, rendez-vous ici.

Pour rappel, ces travaux ont coûté 600 000 €. Prochaine étape, en mai : le 88, rue Jeanne d'Arc ainsi déserté abritera les jouets et cadeaux.