Des activités pour petits et grands...

Festyland

Le parc d’attraction numéro 1 dans le département. Dédié tout entier à la Normandie et à son histoire, le lieu se veut autant ludique que divertissant. Réparti entre quatre zones – Belle Epoque, Vikings, Pirates et Chevaliers – le parc propose une trentaine d’attractions pour tous les âges. Du traditionnel carroussel aux montagnes russes vertigineuses, Festyland s’affirme comme le référent du grand Ouest en termes de sensations fortes.

Bretteville-sur-Odon, ouvert de 10h30 à 19h. 17 €, 15 € pour les – 11 ans. Plus d’informations sur http://www.festyland.com



Royal Kids à Bretteville-sur-Odon

Le parc de loisirs référence du Calvados. 2 600m 2 entièrement dédiés aux enfants. Outre les jeux traditionnels, enfants et adultes peuvent s’essayer à un mini golf fluorescent. Mieux encore : OugaPark se veut également ludique et abrite des ateliers créatifs : cours de cuisine et d’arts feront ainsi des enfants de véritables artistes !

Bretteville-sur-Odon, ouvert tous les jours de 10h à 19h. Gratuit pour les adultes, 9,50 € pour les enfants. Plus d’informations sur www.royalkids.fr



Royal Kids à Hérouville Saint-Clair

Le paradis du jeu pour les enfants de 3 à 6 ans. Dans l’antre de Léon le gentil dragon, le labyrinthe géant côtoie la piste de moto, la tyrolienne surplombe la piste de luge et les trampolinistes en herbe peuvent regarder de haut les jeunes footballeurs !

Hérouville-Saint-Clair, ZI de la Sphère, ouvert de 1h à 19h, gratuit pour les adultes, de 7 à 9 € pour les enfants. Plus d’informations sur http://www.royalkids.fr



Labyrinthe

Personne n’aime se perdre... sauf lorsque c’est une errance volontaire. D’où le succès des labyrinthes. Celui de Caen s’étend sur 60 000 m 2 de maïs. Pour en venir à bout, des énigmes doivent être résolues. Alors, combien de temps allez-vous tourner en rond ? Pour les enfants, accompagnés de leurs parents.

Villons-les-Buissons, ouvert tous les jours à partir du 6 juillet de 10h à 19h .6 €, 5€ pour les – 12 ans. Tél : 06 74 24 83 42.



Minigolfs

Plus accessible que le golf grandeur nature et surtout plus fun, voici le minigolf . Dans le parc floral de la Colline aux Oiseaux, les flâneurs peuvent profiter d’un parcours d’une dizaine de trous, qui réserve son lot de surprises ! Le jeu familial par excellence.

Un autre minigolf est également disponible dans le parc de loisirs Ouga Park, à Bretteville-sur-Odon.

Caen, à proximité du Mémorial, ouvert tous les jours à partir de 14h. 3 €. Tél : 02 31 27 14 14.

Bretteville-sur-Odon, avenue de la Voie au Coq, Ouga Park. Tél : 02 31 30 26 00.



Karting

Pour les adeptes de la vitesse et des sensations fortes, l’agglomération caennaise accueille un circuit de karting. Trois pistes homologuées sont au programme.Démouville, Parc du Clos Neuf, du lundi au mercredi de 14 h à 20 h, du jeudi au samedi de 14h à 22h, le dimanche de 14h à 19h. A partir de 16 €. Réservations obligatoires. Tél : 02 31 72 20 00.

Un karting en pleine campagne

Au milieu des champs, un circuit de karting de 1 100m attire le regard. Homologué par la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA), ce circuit est géré par la société TechniKart, composée de pilotes professionnels. Ils proposent à la location des karts de 270 ou 390 cm³, flambants neufs, pour 10 ou 30 minutes de sensations fortes. Une formule “Grand Prix” vous invite à vivre une course de kartings avec briefing, équipement des pilotes avec des combinaisons intégrales homologuées, échauffement, chronométrage et écrans de contrôle.

Pratique. TechniKart, circuit de karting à Saint Pierre sur Dives. Tarifs : 15€ les 10 minutes, 36€ les 30 minutes et 36 ou 50€ les Grand Prix de 30 ou 40 minutes. Infos au 02 31 20 30 50 ou sur www.technikart.fr.



Via Ferrata

Une nouvelle via ferrata a vu le jour à Clécy, en Suisse Normande, dans les rochers de la Cambronnerie. Le principe : une falaise aménagée que l’on escalade par des échelons, des ponts de singe et des passerelles. 250 m de haut, 70m de dénivelé pour une vue imprenable sur le viaduc et l’Orne. Tout public mais une petite expérience en escalade est recommandée.

Clécy, ouvert tous les jours. Plus de renseignements au 02 31 69 79 95.



Véloroute

Pour la première fois, les touristes peuvent profiter d’une véloroute achevée. 230 km de circuit, depuis les plages du Débarquement jusqu’au Mont-Saint-Michel. Au programme, la découverte du patrimoine culturel, historique et naturel de la Normandie. Deux points de départ possible : Utah Beach dans la Manche ou Port-en-Bessin dans le Calvados, avant une jonction au niveau du viaduc de la Souleuvre. Le tout est fléché et chacun est libre de n’en faire qu’une portion.

A partir de Utah Beach ou Port-en-Bessin, gratuit. Plus d’informations sur http://www.normandie-cote-nature.com/normandie-cote-nature/voies-vertes-et-veloroutes-en-normandie-387-1.html.



Viaduc de la Souleuvre

Le rendez-vous incontournable des sans-peur ! Dans un environnement paradisiaque, les plus téméraires peuvent mettre leur coeur à rude épreuve. Saut à l’élastique à plus de 60m de hauteur, balançoire géante atteignant les 130 km/h en 3 secondes, tyrolienne géante ou luge sur rails – la nouveauté 2013 et la seule du Calvados – le Viaduc de la Souleuvre fait le bonheur des touristes et locaux lassés de la quiétude environnante.

Viaduc de la Souleuvre, près de Saint-Martin-des-Besaces. Plus d’informations et tarifs sur http://www.ajhackett.com ou au 02 31 66 31 66.



Parc d’attractions Eole Aventure

Le dernier-né des parcs d’attractions calvadosien. Eole Aventure a ouvert ses portes en juin dernier. En bord de lac et au coeur de la nature, le parc vous propose des attractions pour tous les goûts.

Du Body Jump – cet immense toboggan qui vous propulse dans l’eau, le 3e seulement en France – au 1er téléski du Calvados en passant par un parcours à sensations dans les arbres et des jeux pour enfants, le site est idéal pour une journée en famille. L’entrée est gratuite, certaines activités sont payantes.

Touffreville, à 10 minutes de Caen, ouvert tous les jours. Entrée gratuite, à partir de 5 €. Plus d’informations sur http://www.eoleaventure.fr/ et au 07 81 40 11 37.

Zoo de Jurques, La Butte. 650 animaux des cinq continents. Présence de lions blancs, le seul zoo à en posséder dans la région.

Ouvert tous les jours de 10h à 19h. 15 €, 9,50 € pour les – 11 ans. Tél : 02 31 77 80 58.

Bowling

L’activité familiale idéale lorsque la pluie s’y met. En après-midi ou en soirée, parents et enfants peuvent se retrouver sur l’une des dix pistes de L’Annexe, à Bretteville-sur-Odon, qui fait également office de brasserie, ou se disputer la première place autour des 22 pistes du bowling de Mondeville. Alors, qui sera le roi des strikes ? Réservations recommandées.

Bretteville-sur-Odon, 15 avenue de la Voie au Coq, ouvert du mardi au dimanche après-midi. Entre 3,60 € et 6 €. 1,50 € la location de chaussures obligatoires. Tél :02 31 39 39 90.

Mondeville, à côté du restaurant L’Oncle Scott’s, rue Charles Coulomb, ouvert tous les jours. De 3,90 € à 6 €. Tél : 02 31 82 53 58.



Lasergame

Un jeu de guerre grandeur nature et sans se faire mal ! Depuis plusieurs années déjà, le lasergame a acquis une petite notoriété, prisé par nombre d’adolescents. Le but : en individuel ou en équipe, tirer sur son adversaire et esquiver les attaques ennemies pour amasser le plus de points possibles. Idéal entre amis. Deux salles avec étage.

Une 2e salle ouvre dans le nouveau centre commercial des rives de l’Orne.

Bretteville-sur-Odon, 19 avenue Voie du Coq, ouvert le lundi et mardi de 16h à 23h, le mercredi de 13h à 23h, le jeudi de 16h à minuit, le vendredi de 15h à 1h, le samedi de 13h 1h et le dimanche de 13h à 23h. A partir de 8 €. Réservations obligatoires. 02 31 74 44 92.





Futsal

Pour ceux qui ne seraient pas assez nombreux pour improviser une partie de football en extérieur, le Soccer World propose huit terrains de foot de différentes dimensions. A 6, 8 ou 10, tout est possible dans ce complexe de 400 m2. Carpiquet, ZI EST, 4 rue de l’Avenir, ouvert du lundi au samedi de 13 h à 23 h et le dimanche de 14h à 19h. Le matin sur réservation. A partir de 6 €.

Tél : 02 31 39 89 06. Carpiquet, 2 rue du Poirier, Le Temple du foot, ouvert tous les jours de 10h à minuit.





Des visites culturels...

. MUSEES:

Le Memorial de Caen

Le musée de la paix organise tout au long de l’année des circuits sur les plages du Débarquement en plus de la visite traditionnel du musée. Différents forfaits sont possibles. Renseignements sur www.memorial-caen.fr. Tarifs variables. Réservations obligatoires. Tél : 02 31 06 06 44.



Musée des beaux-arts

Un cadre exceptionnel – le château de Guillaume le Conquérant – une collection exceptionnelle de peintures du XVIe et XVIIe siècles, un lot de gravures incontournable en Europe, le musée des Beaux-Arts est l’une des fortes places culturelles de France. L’établissement organise l’exposition “Un été au bord de l’eau”, l’un des temps forts du festival Normandie Impressionniste, avec la présence de chefs-d’oeuvres du genre.

Caen, dans l’enceinte du château, ouvert tous les jours de 9 h 30 à 18 h, de 2,10 € à 9 €. Tél : 02 31 30 47 70.

Musée éclaté de la Presqu’île

Créé expressément pour le festival Normandie Impressionniste, ce musée à ciel ouvert s’étend de Caen à la Mer, sur le territoire de 15 communes. Prennent place dans le paysage 15 galeries éphémères, chacune intégrée dans deux conteneurs et correspondant à l’oeuvre d’un artiste contemporain. Leur mission : revisiter l’impressionnisme sur le thème de l’eau. Les organisateurs – la région basse-Normandie, la Ville de Caen, la communauté d’agglomération de Caen-la-Mer et le conseil général du Calvados- ont ainsi voulu conjuguer histoire de l’art et création contemporaine, art et territoire.

Caen et les quinze communes associées. Ouvert tous les jours. Gratuit. Plus de renseignements : 02 14 37 25 00.



Musée de Normandie

Situé près du musée des beaux-arts, dans l’enceinte du château ducal, le Musée de Normandie se veut plus global. Il retrace toute l’Histoire de la Normandie, de la Préhistoire à la période contemporaine. Il raconte la création d’un territoire, la formation des paysages, les coutumes, les traditions, le quotidien de la population. A côté des collections permanentes qui valent le détour, le musée s’est lui aussi mis à l’heure impressionniste. L’exposition “ En couleurs et en lumière : dans le sillage de l’impressionnisme, la photographie autochrome de 1903 à 1931”, illustre les similitudes entre impressionnisme et photographie une fois la couleur arrivée dans cette dernière discipline. Des visites guidées sont possibles.

Caen, dans l’enceinte du château, ouvert tous les jours de 9 h 30 à 18 h. 3,10 €, gratuit pour les – 26 ans. Tél : 02 31 30 47 60.



Artothèque

Ce musée d’art contemporain est né d’un principe original : faire revenir l’art dans les lieux de vie les plus intimes. Ainsi, chacun peut emprunter à l’Arthothèque une oeuvre et la ramener chez lui, ce qui fait de l’établissement un ovni à mi-chemin entre le musée classique et la bibliothèque. Outre cet aspect, l’Arthothèque posède une collection de 2500 oeuvres, entre estampes, collages, vidéos et photographies. Jusqu’en décembre, le musée accueille, dans le cadre de Normandie Impressionniste, l’exposition “Aqua Vitalis”, une réflexion autour de l’eau, comme objet d’art et sujet politique.

Caen, Hôtel d’Escoville, place Saint-Pierre, ouvert le mardi, jeudi et samedi de 14 h à 18 h 30 et le mercredi et vendredi de 11 h 30 à 18 h30. Fermé le lundi. Gratuit. Tél : 02 31 85 69 73.





. EGLISES :

Eglise Saint-Pierre

L’église qu’on ne peut pas manquer. Située en plein centre-ville, au pied du château ducal, elle est la plus connue des Caennais. Edifiée à partir du XIIIe, l’église Saint-Pierre sort du lot par sa flèche gothique haute de 75 m.

Caen, au pied du château, place Saint-Pierre.



Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux

Elle a été construite entre 1929 et 1954, pour rendre hommage à cette jeune sainte canonisée en 1925. Elle est devenue au fil du temps le deuxième lieu de pélerinage en France, après Lourdes. Tél : 02 31 48 55 08.

Eglise Saint-Nicolas

Une belle illustration d’art roman. L’Eglise Saint-Nicolas, construite au Xie siècle, à l’initiative des moines de l’Abbaye-aux-Hommes, se démarque par son architecture remarquable. Si la Révolution française a eu raison de son statut cultuel et la transforma en grange, l’édifice a regagné ses galons religieux depuis longtemps. Classée monument historique depuis 1913, l’église accueille chaque année des concerts du festival de musique Viva Voce.

Caen, 23 rue Saint-Nicolas.



Eglise Saint-Ouen

Plus qu’une lieu cultuel, l’église Saint-Ouen, vaut pour son cadre. EDifiée en 1072 par Guillaume le Conquérant puis entièrement rebâtie au Xve siècle, le monument, entouré de grands arbres solitaires, possède un charme indéniable. Classée monument historique en 1928.

Caen, quartier Saint-Ouen.



Eglise de la Trinité

Mieux connue sous le nom d’Abbaye-aux-Dames, la Trinité a été bâtie entre 1060 et 1080, sous l’égide de la reine Mathilde, la femme de Guillaume le Conquérant . La duchesse de Normandie y repose d’ailleurs. Appelée Saint-Gilles depuis le Second Empire, l’église abbatiale vaut le détour pour son architecture romane, considérée comme un bijou par les spécialistes. Sa crypte est également réputée.

Abbaye-aux-Dames, place reine Mathilde.



Eglise Saint-Jean

La France aussi à sa tour de Pise. Comme le célèbre édifice italien, l’église Saint-Jean penche... mais ne tombe pas. Une forte inclinaison visible à l’oeil nu et qui s’explique aisément : le monument a été bâti sur un sol marécageux. Des travaux de stabilisation viennent d’être achevés avant une réparation définitive dans les années à venir. A noter que l’église Saint-Jean est l’un des seuls bâtiments du quartier à avoir survécu aux dommages de la 2nde Guerre mondiale.

Caen, 11 rue des Equipes d’urgence.





Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux

Monument de style gothique, la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux a probablement été construite entre 1160 et 1230. Il s’agit de l’un des premiers sites gothiques de Normandie Elle présente de nombreuses similitudes avec les cathédrales franciliennes et est à ce titre osuvent comparé à Notre Dame de Paris. Pour l’anecdote, l’évêque Pierre Cauchon, lié au procès de Jeanne d’Arc, y a été enterré en 1442. Elle a été classée monument historique en 1840. Lisieux, place François Mitterrand. Tél : 02 31 62 09 82.





. CHATEAUX, VISITES



Visite guidée de Vire

Découvrez les vestiges des fortifications de la ville. Vire a été fortifiée par Henri Ier de Beauclerc duc de Normandie et fils de Guillaume le Conquérant. Et si Richelieu a démantelé l’ensemble en 1630, de nombreuses traces de ces fortifications demeurent encore. A travers 23 bornes, comprenez et appréciez l’histoire médiévale de cette petite ville qui cache bien des surprises.

Vire, documents à retrouver à l’Office de tourisme, square de la Résistance, ou sur www.bocage-normand.com. Gratuit. Tél : 02 31 66 28 50.





Visite guidée de Falaise

Falaise est la ville au patrimoine médiéval le plus riche. Berceau de Guillaume le Conquérant, la ville compte sur son territoire des donjons anglo-normands, le château du duc de Normandie, les remparts, la porte des Cordeliers qui empêchait les invasions. Et bien sûr, de nombreuses églises. Un guide raconte les origines de Falaise, s’arrête longuement sur guillaume le Conquérant et oscille entre grande Histoire et anecdotes. Une visite associant autocar et marche à pied est également possible. Pour 5 € de plus, les visiteurs peuvent pénétrer dans les donjons de la ville. Visites d’une ou deux heures.

Falaise, au départ de l’Office de tourisme, boulevard de la Libération. De 3,50 € à 11,50€. Tél : 02 31 90 17 26.

Les terres calvadosiennes possèdent une identité religieuse marquée. Cathédrales, basilique et églises maillent son territoire et lui donnent une plus-value architecturale et patrimoniale certaine.



Beuvron-en-Auge, classé parmi les plus beaux villages de France

Situé entre Caen et Cabourg, Beuvron-en-Auge est un village dans le plus pur style normand, avec ses maisons à colombages des XVIIème et XVIIIème siècles, son manoir et son ancienne auberge de la Boule d’Or du XVIIIème siècle.

Des visites sont organisées tout l’été par l’Office du Tourisme pour découvrir cet endroit classé par l’association des “plus beaux villages de France”. Le rendez-vous est fixé à 14h chaque mardi au Point Info de Beuvron (5€ et gratuit pour les moins de 12 ans). Chaque mardi et jeudi, profitez d’une dégustation gratuite de produits normands au Relais de la Route du Cidre. Au programme pour vos papilles, jus de pomme, pommeau, calvados, cidre et camembert, livarot, pont-l’évêque, etc.

Chaque deuxième dimanche du mois, la ville attire les chineurs en tous genres avec ses Beuvr’Antiques. Autour des halles, sur la place du village, brocanteurs et antiquaires étalent leurs trésors : meubles, bibelots ou livres anciens.

Les amateurs d’arts peuvent également se rendre dans les deux ateliers de Beuvron. L’Atelier du Lézard Vert, situé sous la halle, réalise des démonstrations de techniques de peinture (tél. 06 63 62 22 58). L’Atelier de l’Ancienne Poste s’intéresse au mouvement dans la peinture et propose des cours de dessin individuel ou par petits groupes (tél. 02 31 86 01 87).

Pratique. Beuvron-en-Auge, Office du tourisme de la communauté de communes de Cambremer : 02 31 63 08 87. Point Information de Beuvron : 2, esplanade Woolsery, tél. 02 31 39 59 14.

Château de Beauregard

Plus qu’un château, il s’agit là d’un véritable domaine. Les 23 hectares de verdure accueillent un parc, un château et ses dépendances. Construit au XVIe siècle, le château a été entièrement rénové au XIXe siècle, lui donnant son aspect actuel, typiquement normand. Racheté par la ville de Hérouville-Saint-Clair en 1977, le lieu accueille depuis de nombreuses activités sportives et culturelles comme un parcours d’accrobranches et surtout, le festival de musique Beauregard, qui accueille chaque année des dizaines de milliers de spectateurs.

Hérouville-Saint-Clair. Tél : 02 31 44 65 13.



Château de Falaise

Impossible de passer à côté de cette enceinte construite au Moyen Âge. Le château Guillaume le Conquérant renvoie directement au duc de Normandie et roi d’Angleterre. Le monument se distingue par ses trois donjons, édifiés à trois époques différentes et que l’on peut toujours observer aujourd’hui.

Le château fort est ouvert au public et constitue l’une des fiertés de la ville de Falaise.

Falaise, ovuert tous les jours de 10h à 18h. 7 €, 3,50 € pour les – 16 ans. Visites guidées des donjons à 15 h 30 tous les jours. Tél : 02 31 41 61 44.



Château de Vendeuvre

Construit au mitan du XVIIIe siècle, le château de Vendeuvre s’apparente d’avantage à une maison de campagne aristocratique. Classé monument historique en 1970, l’enceinte vaut autant pour ce qu’elle abrite que pour son environnement immédiat.

Le musée du mobilier miniature, constitué de la première collection au monde du genre, s’est installé dans les murs du château. A l’extérieur, des jardins d’eau surprise et une grotte aux coquillages donnent son cachet unique à la demeure.

Vendeuvre, entre Saint-Pierre-sur-Dives et Falaise, 9 rue du Château, ouvert tous les jours de 11h à 18h. 9,90 €, 7,90 € pour les enfants. Tél : 02 31 40 93 83.