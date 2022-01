L'incontournable reggae de Sinsemilia au concert du carnaval étudiant de Caen

Cela fait plus de 20 ans que ce groupe phare du paysage reggae français mené par Mike et Riké écume les grandes scènes de France. Mêlant ska et reggae, ils viennent d'ailleurs de dévoiler leur huitième album, « Un Autre Monde Est Possible » chez Soulbeats Records.

Sinsemilia effectue pour ce nouvel opus un retour à ses racines musicales : le reggae. Sur cet album, ils se sont entourés d'invités de marque pour certains morceaux comme Balik de Danakil, Dub Inc ou encore le normand Naâman. Sinsemilia débutera sa tournée à Caen ce jeudi 2 avril, avant l'Olympia, afin de clôturer le carnaval étudiant lors d'un grand concert gratuit au Parc des expositions de Caen.

Rendez-vous ce jeudi à 17h00 pour le concert du carnaval des étudiants de Caen avec plus de sept heures de concert gratuit et ouvert à tous !

