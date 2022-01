Retrouvez le rock festif de La Tchoucrav' au concert du carnaval des étudiants de Caen

Du rade du coin à la scène des Francofolies, ils ont rencontré tous les publics depuis plus de 10 ans. Stars en Nouvelle Calédonie où ils tournent tous les ans, ils ont fait leur show en Lituanie, en Belgique mais aussi dans la plupart des salles de concert et festivals en France.

La Tchoucrav’ est un croisement, un mélange de style entre le reggae et le rock’n’roll, c’est l’enfant musical caché du Van Halen des années 70 qui aurait fricoté avec Bob Marley. Excellents musiciens, ils ont choisi l'humour et la dérision pour faire de leurs concerts un "total spectacle" avec des reprises détournées de tubes français et internationaux, avec des medleys de séries TV ou de goldies disco.

De vrais showman, un spectacle bluffant, deux heures interactives qui débordent d'énergie positive. Epuisant, mais tellement bon !

Retrouvez La Tchoucrav' ce jeudi 2 avril au concert du Carnaval des étudiants de Caen à partir de 17h00 au parc des expositions de Caen. La programmation complète ici

Ecoutez, Thomas de la Tchoucrav' sur Tendance Ouest