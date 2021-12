Paris (AFP). Départementales: abstention finale estimée entre 49,8% et 51%

L'abstention au second tour des élections départementales devrait s'élever sur l'ensemble de la journée dans une fourchette entre 49,8% et 51%, selon quatre instituts de sondages. Ipsos prévoyait à 18H30 un taux d'abstention de 49,8% (légèrement plus faible que celui de sa première estimation donnant un taux de 50,5%). CSA et Harris Interactive ont publié après 17H00 une estimation de l'abstention à 50,5%, tandis que Ifop évalue l'abstention à 51%. Ces taux estimés sont tous nettement inférieurs au taux constaté par le ministère de l'Intérieur lors des élections cantonales de 2011 (55,29%). Le taux de 49,8% fourni par IPSOS est égal à l'abstention constatée par le ministère de l'Intérieur dimanche dernier (49,83%).

