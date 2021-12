Paris (AFP). Départementales: 15,63% de participation à midi, contre 13,68% en 2011

Le taux de participation au second tour des élections départementales en métropole s'élevait dimanche à 15,63%, soit deux points de plus qu'au deuxième tour du scrutin cantonal de 2011 à la même heure (13,68%), selon les chiffres annoncés par le ministère de l'Intérieur. Ce taux de votants est en revanche inférieur à celui enregistré dimanche dernier, au premier tour (18,02%). Il s'agit d'un taux par ailleurs très inférieur à celui enregistré au second tour des cantonales de 2008 (22,09%). La participation était moyenne dans l'Aisne, 14,37%, et le Vaucluse, 18,06%, deux départements visés par le Front national. La Haute-Corse est la meilleure élève avec une participation de 26,22%, suivie de l'Aude (24,32%), des Landes (23,57%) et de la Dordogne (23,44%). Participation également nettement supérieure à la moyenne en Ariège (22,71%), dans la Sarthe (22,48%), les Alpes-de-Haute-Provence (22,03%), le Gers (21,91%), la Corrèze de François Hollande, où la gauche est menacée (21,67%), et le Gard (21,60%). En revanche, c'est en région parisienne que les électeurs se sont le moins déplacés dans la matinée. Il est vrai qu'ils ont jusqu'à 20H00 pour se rendre aux urnes. La participation est ainsi de 6,39% en Seine-Saint-Denis, de 8,18% dans les Yvelines, de 9,08% dans l'Essonne, de 9,82% dans les Hauts-de-Seine, de 10,75% dans le Val-de-Marne et de 12,2% dans le Val-d'Oise. Dans le Finistère, elle s'est établie à 11,28%, à 11,96% dans le Haut-Rhin et à 12,93% en Eure-et-Loir.

