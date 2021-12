Paris (AFP). Départementales: 41,94% de participation à 17H00

Le taux de participation au second tour des élections départementales en métropole s'élevait dimanche à 17H00 à 41,94%, soit près de six points de plus qu'au deuxième tour du scrutin cantonal de 2011 à la même heure (36,2%), selon les chiffres annoncés par le ministère de l'Intérieur. Ce taux de votants est en revanche inférieur d'un point à celui enregistré dimanche dernier, au premier tour (42,98%). Il s'agit d'un taux par ailleurs nettement inférieur à celui du second tour des cantonales de 2008 (50,77%). La participation était un peu supérieure à la moyenne nationale dans l'Aisne (44,8%) et très nettement dans le Vaucluse (50,64%), deux départements visés par le Front national. Comme à la mi-journée, la Haute-Corse est la meilleure élève avec une participation de 65,84%, devant la Corrèze de François Hollande (54,42%), l'Aude (54,02%) et les Pyrénées-Orientales (53,79%). Viennent ensuite les Landes (52,13%), les Côtes d'Armor (52,09%), le Tarn (52,02%), la Lozère (51,3%) et le Lot-et-Garonne (50,63%). En queue de peloton figure sans surprise l'Ile-de-France - on y vote jusqu'à 20H00 - et notamment la Seine-Saint-Denis, bonne dernière avec 25,24% de votants seulement. Parmi les départements où l'on s'est le moins mobilisé, on compte les Yvelines (29,54%), les Hauts-de-Seine (32,36%), la Haute-Savoie (33,18%), le Val-de-Marne (33,46%), l'Essonne (33,81%), le Val-d'Oise (34,23%), le Haut-Rhin (34,89%), l'Ain (35,89%) et le Nord (36,54%).

