Top Culture France de la semaine du 4 février

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.



Côté musique, les singles les plus achetés par les français

n°1 IZ « Over the rainbow » =

n°2 Colonel Reyel « Celui » +5

n°3 The Black Eyed Peas « The time (dirty beat) » -1



Les albums les plus plébiscités sont ceux de :

n°1 Nolwen Leroy « Bretonne » =

n°2 IZ « Alone in iz world » +1

n°3 Shakira « Loca » +4

Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus vendus sur internet



n°3 « L'enfant allemand » de Camilla Läckberg

n°2 « Sauvez votre argent » de Marc Fiorentino

n°1 « Indignez-vous » de Stéphane Hessel



Pour les jeux vidéo sur console, il y a du nouveau:

1. LittleBigPlanet 2 (PS3) NOUVEAU

2. Call of duty: black ops (PS3) -1

3. Just Dance 2 (Wii) -1



Enfin, au cinéma, voici le box-office:

n°3 « Le fils à Jo » qui frôle le million d'entrées

n°2 c'est une nouveauté avec Colin Farrel: « les chemins de la liberté »

n°1 « Au-delà » le film de Clint Eastwood qui rajoute 500 000 spectateurs à son chiffre d'entrées