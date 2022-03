Top Culture France de la semaine du 17 février

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.



Côté musique, les singles les plus achetés par les français

n°1 Lady Gaga « Born this way » NOUVEAU

n°2 Colonel Reyel « Celui » =

n°3 IZ « Over the rainbow » -2



Les albums les plus plébiscités sont ceux de :

n°1 Nolwen Leroy « Bretonne » =

n°2 IZ « Alone in iz world » =

n°3 Ben l'oncle Soul « Ben l'oncle Soul » +2

Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus vendus sur internet



n°3 « Sauvez votre argent » de Marc Fiorentino

n°2 « L'univers expliqué à mes petits enfants » de Hubert Reeves

n°1 « Indignez-vous » de Stéphane Hessel



Pour les jeux vidéo sur console, retour en force du jeu de guerre:

1. Call of duty: black ops (PS3) +2

2. Dead Space 2: édition limitée (PS3) -1

3. Mario Sports mix (Wii) +1



Enfin, au cinéma, voici le box-office:

n°3 Le discours d'un roi dépasse tout juste le million d'entrées au total mais perd une place dans le classement

n°2 Il perd une place au profit d'une nouveauté elle aussi plébiscitée aux golden globes, c’est black Swan avec Natalie Portman. La danseuse torturée a fait déplacer plus de 700 000 personnes.

n°1 Leader pour la 2ème fois consécutive c' »est « Rien à déclarer » de Dany Boon. Le film a déjà dépassé les 4 millions et demi d'entrées.