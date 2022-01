Top Culture France de la semaine du 19 novembre

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.



Côté musique, les singles les plus achetés par les français

n°1 "Loca" de Shakira (=)

n°2 "The time" des Black Eyed Peas (NOUVEAU)

n°3 "Barbra Streisand" de Duck Sauce

Les albums les plus plébiscités sont ceux de :

n°1 "Tout et son contraire" de Florent Pagny (NOUVEAU)

n°2 "Sale el sol" de Shakira (-1)

n°3 "Some kind of trouble" de James Blunt (NOUVEAU)



Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus achetés sur internet:



n°3 "L'homme qui voulait vivre sa vie" de Douglas Kennedy

n°2 "Largo winch T17: Mer noire"

n°1 "La carte et le territoire" de Michel Houellebecq

Pour les jeux vidéo sur console:

1. Wii party+ wiimote (Wii) +1

2. Fable III (Xbox 360) -1

3. Just Dance 2 (Wii) -1



Enfin, au cinéma, comédies et drame sur le podium:

n°3 « Date limite »

N°2 Les petits mouchoirs, qui perdent une place mais continuent de réaliser un grand nombre d'entrées: le film a plus de 4millions d'entrées au total

n°1 une nouveauté français qui réalise un excellent démarrage, c'est potiche avec catherine deneuve qui a attiré plus de 875 000 spectateurs.