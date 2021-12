Paris (AFP). Education: s'appuyer sur les intelligences multiples pour apprendre

Les spécialistes en neurosciences et en psychologie ont démontré ces dernières années que chaque être humain bénéficiait d'un "bouquet d'intelligences", mais le système scolaire français s'appuie seulement sur deux des huit formes répertoriées, regrettent enseignants et chercheurs. L'apprentissage à l'école utilise les capacités logico-mathématiques (résolution de problèmes mathématiques) et verbo-linguistiques (lire et écrire), ont indiqué cette semaine ces professionnels, avant un colloque samedi à La Rochelle organisé par l'Apel, l'association des parents d'élèves dans l'enseignement libre, en partenariat avec le quotidien La Croix et le magazine Cerveau et Psycho. Or le chercheur américain Howard Gardner a dénombré dans les années 1980 six autres formes d'intelligence: visiospatiale (ces élèves apprennent mieux avec des images), kinesthésique (avec des mouvements), musicale (avec des sons, de la musique), naturaliste (en observant le vivant et en le répertoriant), intrapersonnelle (élève tourné vers lui-même, aime travailler seul) et interpersonnelle (apprend en communiquant avec les autres). Cinq d'entre elles ont été confirmées par l'étude du cerveau, via les IRM et les scanners (seule l'intelligence naturaliste ne semble pas correspondre à une activité cérébrale particulière). Le collège privé Notre-Dame, à Bressuire (Deux-Sèvres), qui accueille des enfants précoces ou en difficulté d'apprentissage et des sections sportives à horaires aménagés, a introduit il y a trois ans un projet pédagogique inspiré des neurosciences et des intelligences multiples. Première étape, les professeurs de sciences et vie de la Terre (SVT) ont enseigné aux élèves quelques notions sur les neurosciences: comment se forment les réseaux de neurones? Que se passe-t-il au sein du cerveau lorsqu'on apprend? Quel est le rôle du sommeil? Les collégiens ont ensuite passé un test d'intelligence multiples. "Première révolution. Tout le monde réussit ce test. +Je suis intelligent, à ma manière!+ Leur confiance en eux est regonflée", explique Clara Combaud, professeur de SVT à Notre-Dame. "Tous les élèves ont des points d'appui. Quant aux points faibles, il s'agit de les travailler". - "Loufoque, mais ça fonctionne!" - Dans plusieurs matières, les enseignants varient les stimulations pour que chaque élève puisse apprendre en fonction de ses intelligences. Ainsi, pour la leçon sur les plaques tectoniques, les enfants dotés d'une intelligence plutôt naturaliste construisent un tableau, ceux qui sont kinesthésiques apprennent leur leçon debout, en la mimant, tandis que d'autres mettent le cours en chanson ou sous la forme d'un poème. "Ca paraît loufoque, mais ça fonctionne!" assure l'enseignante. Ces méthodes privilégient aussi les passerelles entre les disciplines. La science-fiction a ainsi été étudiée par des élèves de 3e, en cours de français (textes de grands auteurs sur le sujet) et de sciences (physique et biologie). Un enseignement pluridisciplinaire que veut encourager la réforme des collèges présentée par la ministre de l'Education, Najat Vallaud-Belkacem, souligne la présidente de l'Apel, Caroline Saliou. Clotilde, élève de 4e, cite comme principal bénéfice de ces nouvelles méthodes un gain de confiance en soi. "Au début, je trouvais cela bizarre, mais j'ai appris à mieux me connaître et à mieux travailler." "On a changé notre manière de voir les élèves et la façon dont les élèves se voient entre eux. Et surtout on ose tout, on s'autorise des choses qu'on ne s'autorisait pas avant", dit Clara Combaud. Olivier Houdé, professeur de psychologie à la Sorbonne, souligne que l'apprentissage chez les enfants est un processus "dynamique, et non linéaire", avec une mise en concurrence de plusieurs de ces intelligences énoncées par Howard Gardner. "Elles sont toutes utiles, mais il faut apprendre à en inhiber certaines pour en favoriser d'autres, en fonction des apprentissages", ajoute-t-il.

