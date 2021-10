Islamabad (AFP). Footballator: des roboticiens pakistanais rêvent de coupe du monde de foot

Le petit attaquant aligne son tir et marque le pénalty, se jouant du gardien de but qui se jette du mauvais côté et crie de douleur. S'ils arborent fièrement les couleurs du Pakistan, ces footballeurs sont des robots fabriqués en France.