Sortir dans le Calvados : mardi 24 mars

Ce soir, à l'UGC Ciné Cité de Mondeville, assistez à l'avant-première du film Diversion avec Will Smith et Magot Robbie. Nicky, passé maître dans l'art de l'escroquerie, s'éprend de Jess, encore débutante en matière de fraude. Alors qu'il lui apprend les ficelles du métier et que la jeune femme se rapproche dangereusement de lui, il rompt brutalement avec elle. C'est ce mardi à 20h20.



Avis aux jeunes qui recherchent un emploi saisonnier, une journée jobs d'été a lieu demain au Centre des Congrés de Caen. De nombreux secteurs d'activités seront représentés. Rendez-vous ce mercredi de 10h à 17h. Plus d'infos sur le site du CRIJ de Basse-Normandie.



Demain soir, Fauve est en concert au Zénith de Caen. Un bon moment, en famille avec des concerts de Fauve mais aussi des invités, des stands divers et de la déco. C'est ce mercredi à 20h. L'entrée est à 30€.