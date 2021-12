Sortir dans la Manche : lundi 23 mars

Tendance Ouest, partenaire du 35e Tour de Normandie à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 29 mars. Suivez toutes les étapes sur Tendance Ouest. Ce lundi, émission spéciale à suivre sur tendanceouest.com pour le prologue à Saint-Lô. Plus d'infos sur www.tourdenormandiecycliste.fr



Ce vendredi, la Point Information Jeunesse de la ville d'Avranches propose un forum jobs d'été. Sur place, des professionnels donneront aux jeunes des pistes et des informations pratiques pour les aider à trouver leur premier emploi estival. C'est de 16h à 20h, salle Ernest Lenoël.



Les journées européennes des métiers d'art se déroulent ce week-end, de vendredi à dimanche. Retrouvez tout le programme des animations sur www.journeesdesmetiersdart.fr