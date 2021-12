Sortir dans le Calvados : mercredi 25 mars

Les journées européennes des métiers d'art se déroulent ce week-end, du vendredi à dimanche. Retrouvez tout le programme des animations sur www.journeesdesmetiersdart.fr



Pour inciter le plus grand nombre à se maintenir en forme la Fédération française de cardiologie organise chaque année les Parcours du cœur. L'objectif est de lutter contre les mauvaises habitudes et de promouvoir une bonne hygiène de vie. Au programme : un village associatif, des randonnées à pied et à vélo, de la natation, de la gymnastique ou encore du yoga. C'est ce samedi de 13h30 à 17h30 à Caen. Plus d'infos sur www.federcardio.org



Ce dimanche, c'est le Championnat de France Junior de motocross à Tilly-sur-Seulles. Un événement organisé par le Caen Moto Club. Les essais auront lieu à 8h30 et la course à 13h30. L'entrée est à 10€.