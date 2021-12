Sortir dans l'Orne : lundi 23 mars

Les journées européennes des métiers d'art se déroulent ce week-end, de vendredi à dimanche. Retrouvez tout le programme des animations sur www.journeesdesmetiersdart.fr



Vendredi et samedi, se tient à Essay le salon du livre jeunesse. 70 ans après le retour de la paix en Europe, 7 auteurs-illustrateurs viennent traiter de ce sujet toujours d'actualité auprès du jeune public. En parallèle du salon et des expositions, des ateliers de créations manuelles, de jeux de cartes et de maquillage sont accessibles. Rendez-vous à la salle polyvalente vendredi de 18h à 20h30 et samedi de 10h à 18h.



Samedi, assistez au concert de Miossec à La Luciole à Alençon. C'est à 21h, l'entrée est à 28€ sur place. Retrouvez toute la programmation sur www.laluciole.org