Sortir dans la Manche : mardi 24 mars

Dernier jour aujourd'hui pour profiter du printemps du cinéma au Cinémoviking de Saint-Lô. Profitez du tarif exceptionnel à 3,50€ sur tous les films de la programmation en cours. Vous pouvez consulter les horaires et retrouvez toutes les infos sur www.cinemoviking.fr



Rendez-vous avec l'emploi à Coutances au Centre des Unelles ce vendredi. Rencontrez les entreprises qui recrutent et proposent des offres dans le Centre Manche. Un événement organisé par la Mission Locale, Pôle Emploi et le Point Info Jeunesse. C'est de 16h à 19h.



Avec l'arrivée du printemps, l'équipe d'Utah Avel Mor à Sainte-Marie-du-Mont a décidé de lancer une nouvelle activité. Profitez d'être sur place pour découvrir le char à voile et le longe côte. Les détails sur utah-avelmor.wix.com et sur leur page Facebook.