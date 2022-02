Sortir l'été en Basse-Normandie : mercredi 19 août

Demain, la Ferme Coutançaise, association de producteurs locaux transformants et vendant eux-mêmes leurs produits, ouvre une mini-ferme découverte. Les éleveurs de l'association feront découvrir leurs animaux dans de petits enclos montés dans le parc du Domaine de la Guérie. Des dégustations de produits locaux seront proposées et la journée se terminera par un repas convivial. C'est ce jeudi sur la Ferme de la Guérie à Coutances.



Eolia Normandie organise sa 6ème édition d'Omaha Beach trails et randos ce week-end. Durant 2 jours, les amoureux du sport et de la nature trouveront leur bonheur. Trails, longe-côte, randonnées et marche nordique, les inscriptions sont possibles dès à présent sur Omaha Beach Trail



Jusqu'au 26 août, profitez d'Alençon Plage. Du sable, des plamiers et des transats sont installés au parc des promenades, en plein centre-ville. Au programme : des concerts, du beach volley, du beach soccer, un cinéma en plein air et bien d'autres choses encore. Accés libre et gratuit.