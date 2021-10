Sortir dans la Manche : mardi 26 mai

Vendredi, à Coutances, une soirée des sens et du goût est proposée à Coutances. Grande soirée ouverte à tous pour découvrir les produits locaux. Votre menu sera constitué uniquement de produits locaux (légumes, viande, poisson, fromages et desserts), le tout servi par les producteurs eux-mêmes. Un repas à savourer dans une ambiance chaleureuse et musicale avec le groupe Les Encombrants et ses chants marins. Pensez à réserver auprès de l'Office de Tourisme de Coutances.

Tout ce week-end, c'est la fête nationale du vélo à Moyon. Samedi, course comptant pour le Championnat et le Trophée de la Manche suivi d'un apéro concert. Dimanche, repas champêtre avec présentation des coureurs suivi d'une course cycliste. Et profitez de la fête foraine tout le week-end.

La 3ème édition de "Tous à nos baskets" se tient ce samedi à Saint-Jean-de-Daye. Une course accessible à toute la famille. Rendez-vous, rue du Collège, l'engagement peut coûter jusqu'à 10€ sur place en fonction de votre catégorie.