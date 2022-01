Sortir l'été en Basse-Normandie : lundi 27 juillet

Demain soir, assistez à l'avant-première du film «Renaissances» avec Ryan Reynolds. Un richissime homme d'affaires new-yorkais atteint d'une maladie incurable, se voit proposer une opération révolutionnaire par le mystérieux groupe Phénix : transférer son esprit dans un corps de substitution. C'est ce mardi soir à 19h50 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



A partir de jeudi et jusqu'au 26 août, Alençon Plage s'installe autour de la fontaine, au parc des Promenades. Une plage de 2500 m² et de nombreuses animations sont prévues. Profitez-en, gratuitement, du lundi au dimanche de 11h à 22h à partir de ce jeudi.



Tout ce week-end, c'est Coutainville La Plage. Au programme : des activités sportives (beach volley, zumba, beach golf, skimboard, kitesurf), des animations pour les enfants, des dégustations de produits régionaux, des concerts et un village de la glisse. Rendez-vous, samedi et dimanche, à Coutainville pour en profiter.