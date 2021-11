Festival Courant d'Art : une oeuvre de 2 tonnes arrive à la cathédrale de Rouen !

Grande manoeuvre ce mercredi 18 mars devant la cathédrale. L'oeuvre de Nicolas Alquin, baptisée Avec la terre, et pesant 2 tonnes, devait être déchargée d'un camion et acheminée avec précaution dans la cathédrale.

La sculpture, selon son créateur, représente une "déposition de croix, une piéta". Autrement dit, cela représente la Vierge Marie enlaçant le corps du Christ descendu mort de sa croix. "Il existe beaucoup de pietas avec la Vierge et le Christ, commence Nicolas Alquin. Mais elles sont plus rares celles où il y a aussi Saint-Jean", représenté ici. Nicolas Alquin interprète son oeuvre et explique qu'y sont présents le passé, le présent et le futur : "Le Christ est mort, cela représente le passé. Saint Jean récupère son corps, c'est le présent et la Vierge croit elle un futur possible."

Autre originalité de l'oeuvre, son poids, près de deux tonnes : "C'est un bois dit kevazingo, plus lourd que l'eau", précise l'artiste. Un sculpteur fier d'exposer dans la cathédrale : "C'est magnifique. Rouen fait les plus belles expositions d'art sacré de France, il y a vraiment une forte activité culturelle ici."