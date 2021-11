Washington (AFP). L'architecte allemand de renommée mondiale Frei Otto est mort

L'architecte allemand de renommée mondiale Frei Otto est mort lundi en Allemagne, a annoncé mardi aux Etats-Unis le comité Pritzker qui lui a décerné son prix 2015, le plus prestigieux de l'architecture mondiale. Le comité a annoncé mardi la "triste nouvelle" de cette mort, tout en révélant avec deux semaines d'avance que Frei Otto était le lauréat de ce prix, équivalent d'un prix Nobel. "La nouvelle de sa mort est très triste et sans précédent dans l'histoire du prix", a ajouté le comité dans un communiqué de presse. Néanmoins, "le jury lui a attribué le prix pendant qu'il était vivant" et des représentants du comité "ont pu aller chez lui et ont pu le rencontrer et partager la nouvelle", s'est réjoui le comité. Frei Otto a été récompensé pour ses "idées visionnaires, son esprit curieux, sa foi dans le partage de la connaissance et des inventions, son esprit de collaboration et son souci d'utiliser avec soin les ressources". Il est célèbre pour avoir notamment réalisé le toit du parc olympique de Munich pour les jeux Olympiques de 1972 et le pavillon du Japon à l'Expo 2000 d'Hanovre en Allemagne, avec Shigeru Ban, lauréat du prix Pritzker en 2014.

