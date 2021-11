Washington (AFP). L'architecte allemand Frei Otto, lauréat posthume du prix Pritzker

Le comité du prix Pritzker a annoncé mardi la mort de l'architecte allemand de renommée mondiale Frei Otto tout en révélant que ce "visionnaire, pionnier des matériaux légers" était le lauréat 2015 du prix le plus prestigieux de l'architecture mondiale. Tom Pritzker, le président de la fondation Hyatt qui parraine le prix, a annoncé la "triste nouvelle" de la mort lundi en Allemagne de l'architecte à l'âge de 89 ans, tout en révélant avec deux semaines d'avance que Frei Otto était le lauréat de cette récompense, équivalent d'un prix Nobel. "La nouvelle de sa mort est très triste et sans précédent dans l'histoire du prix", a indiqué M. Pritzker dans un communiqué de presse. Néanmoins, "le jury lui a attribué le prix pendant qu'il était vivant" et des représentants "ont pu aller chez lui, ont pu le rencontrer et partager la nouvelle", s'est-il réjoui. M. Otto s'était alors dit "tellement content" de recevoir un prix qu'il n'avait "jamais rien fait pour gagner". "Mon ambition en architecture était de dessiner de nouveaux types de constructions pour aider les gens pauvres, notamment après des désastres naturels et des catastrophes", avait-il dit au comité, qui rapportait mardi ses propos. Frei Otto, 40e lauréat du Pritzker, a été récompensé pour ses "idées visionnaires, son esprit curieux, sa foi dans le partage de la connaissance et des inventions, son esprit de collaboration et son souci d'utiliser avec soin les ressources". Il est célèbre pour avoir notamment réalisé le toit du parc olympique de Munich pour les jeux Olympiques de 1972 qui "combinait force et légèreté", a indiqué le comité. Son pavillon de l'Allemagne à l'exposition universelle de 1967 à Montréal (Canada), avec sa structure en filets, "a été un sommet de l'exposition par sa grâce et son originalité", a-t-il poursuivi. L'architecte allemand avait également réalisé le pavillon du Japon à l'Expo 2000 d'Hanovre en Allemagne, avec Shigeru Ban, lauréat du prix Pritzker en 2014, et travaillé notamment en Arabie saoudite. - Architecture "ouverte sur la nature" - Selon le comité, "son travail de pionnier sur les structures légères que l'on peut adapter et changer et qui utilisent avec soin les ressources, sont aussi valables aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 60 ans". L'architecte, dont le comité loue "l'approche holistique et collaborationniste", travaillait aussi bien avec des biologistes, des ingénieurs et des philosophes qu'avec des historiens, des artistes et d'autres architectes. Il appréciait les structures légères en forme de tente "à cause de leur intérêt économique et écologique", dit le comité qui ajoute que Frei Otto "pensait qu'il fallait utiliser les matériaux de manière efficace, responsable, et que l'architecture devait avoir un impact minimal sur l'environnement". Son architecture "légère, ouverte sur la nature et la lumière du jour" était "l'inverse de la lourde architecture à colonnes de l'Allemagne national-socialiste dans laquelle il avait grandi", a ajouté le comité. L'architecte, pendant deux ans prisonnier de guerre dans un camp à Chartres, en France, avait étudié l'architecture à Berlin après la guerre où il s'était installé avant de s'établir ensuite près de Stuttgart. Il avait écrit plusieurs ouvrages et avait enseigné à l'université de Stuttgart. Le MoMA (Museum of modern art) de New York lui avait consacré sa première grande rétrospective en 1971. La cérémonie de remise du prix à Miami, en Floride (sud-est), le 15 mai sera l'occasion de "célébrer sa vie et son oeuvre intemporelle", a relevé le comité.

