New York (AFP). Architecture: Alejandro Aravena, lauréat du prestigieux prix Pritzker

Ce prix est considéré comme le Nobel de l?architecture. L'architecte de 48 ans, basé à Santiago du Chili, est notamment connu pour les "tours siamoises" de l'université catholique du Chili (2005), son école d'architecture (2004), sa faculté de médecine (2004) et de mathématiques (1999). "Le jury a sélectionné un architecte qui approfondit notre compréhension de ce qui est vraiment un très beau design. Alejandro Aravena a été le pionnier d'une pratique collaborative qui produit des ?uvres d'architecture puissantes et traite aussi des défis majeurs de 21e siècle", a expliqué Tom Pritzker - fils du fondateur du prix- en annonçant le nom du lauréat. "Innovant et inspirant, il montre comme l'architecture, dans ce qu'elle a de meilleure, peut améliorer la vie des gens". "Ses constructions donnent des opportunités économiques aux moins privilégiés, atténuent les effets des catastrophes naturelles, réduisent la consommation d'énergie et procurent des espaces publics accueillants", a-t-il ajouté. Le Chili, situé sur la "ceinture de feu" du Pacifique, une zone à forte activité tellurique, a enregistré au cours des cinq dernières années trois séismes d'une magnitude supérieure à 8 sur l'échelle de Richter. Alejandro Aravena est également l'architecte du bâtiment de bureaux en construction à Shanghai (Chine) pour le groupe pharmaceutique suisse Novartis. Il a aussi construit aux Etats-Unis les dortoirs de l'université St Edward à Austin (Texas). Travaillant à la fois pour le public et le privé, "il incarne le renouveau d'un architecte plus socialement engagé", écrit aussi le communiqué annonçant sa distinction. M. Aravena est le premier lauréat chilien et le 41e lauréat du prix Pritzker, doté de 100.000 dollars versés par la fondation Hyatt. Il recevra son prix et une médaille de bronze le 4 avril au siège de l'ONU à New York. L'an dernier, c'est l'architecte allemand Frei Otto qui avait reçu à titre posthume ce prestigieux prix au lendemain de sa mort, à 89 ans, le 9 mars 2015. Le prix Pritzker d'architecture a été créé en 1979 pour récompenser le travail d'un architecte vivant, par l'homme d'affaires américain et dirigeant de conglomérat Jay Arthur Pritzker, décédé en 1999.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire