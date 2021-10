Los Angeles (AFP). Le syndicat des acteurs d'Hollywood décerne ses prix avec Birdman favori

Le syndicat des acteurs d'Hollywood (SAG) décerne dimanche ses prix récompensant les performances de comédiens à la télévision et au cinéma, "Birdman" partant favori avec quatre nominations, à quelques semaines des prestigieux Oscars. "Boyhood", film unique en son genre car tourné sur une période de douze ans avec les mêmes acteurs, fait aussi partie des favoris, ainsi que la biographie sur le cosmologue paralysé Stephen Hawking ("Une merveilleuse histoire du temps"), et "Imitation Game", sur un autre génie britannique, le mathématicien Alan Turing, briseur du code secret nazi. "Birdman", comédie noire aux accents fantastiques sur un ex-acteur de films de super-héros qui tente de renouer avec la gloire au théâtre, est nommé pour son acteur principal Michael Keaton, pour ses acteurs dans un second rôle Edward Norton et Emma Stone, et dans la catégorie meilleur ensemble d'acteurs. Côté comédiens, Edward Norton et Benedict Cumberbatch, qui incarne Alan Turing dans "Imitation Game", mènent la danse avec trois nominations chacun. Chez les femmes, les finalistes pour le SAG de la meilleure actrice comprennent Julianne Moore, qui joue une femme de 50 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer dans "Still Alice", Rosamund Pike, dans le rôle aux multiples visages d'une femme disparue ("Gone Girl"), et Felicity Jones, femme-courage d'Hawking dans "Une merveilleuse histoire du temps". Jennifer Aniston, l'une des grandes oubliées des nominations pour les Oscars, fait toutefois partie des finalistes pour les SAG Awards grâce à sa performance dans "Cake", et rivalise notamment avec Reese Witherspoon, qui interprète Cheryl Strayed, auteure d'une biographie à succès sur une randonnée de milliers de kilomètres pour faire le deuil de sa mère et de son mariage ("Wild"). Patricia Arquette ("Boyhood") et Keira Knightley ("Imitation Game") sont nommées deux fois chacune pour meilleur ensemble et meilleur second rôle. Côté télévision, "Modern Family", qui a déjà dominé les Emmy Awards fin août dans la catégorie meilleure série comique, arrive en tête avec quatre nominations. - Course serrée - Les SAG Awards sont importants car ce syndicat représente 20% des 6.000 professionnels qui votent aussi pour décerner les Oscars, les prix les plus prisés du cinéma américain. Les SAG Awards donnent donc une prédiction souvent juste des lauréats des statuettes dorées si convoitées dans les catégories récompensant les comédiens. Depuis 2004, tous les gagnants du SAG Awards récompensant le meilleur acteur ont ensuite décroché l'Oscar. L'an dernier, les quatre acteurs ayant remporté un SAG Award (Cate Blanchett, Matthew McConaughey, Jared Leto et Lupita Nyong'o) ont gagné un Oscar. La course aux Oscars est serrée cette année. C'est "Boyhood", de Richard Linklater, sur un petit garçon qui devient un homme dans une famille déchirée, qui est ressorti comme le grand gagnant des Golden Globes, les deuxième prix les plus importants du cinéma américain, même s'ils ne représentent qu'un outil de prédiction incertain pour les Oscars. "Birdman", du mexicain Alejandro Inarritu, part également en tête des nominations pour les Oscars, à égalité avec "The Grand Budapest Hotel", de Wes Anderson, qui avait été nommé meilleure comédie de l'année aux Golden Globes. C'est encore "Birdman" qui a été sacré meilleur film de l'année aux prix du syndicat des producteurs (Producers Guild Awards) samedi. Parallèle avec le personnage principal, ce film signe aussi le plus grand rôle de Michael Keaton depuis plus de vingt ans, quand lui aussi incarnait un super-héros dans "Batman Returns". Ce rôle de réalisateur tourmenté lui a déjà valu un Golden Globe entre autres récompenses.

