Top Culture France de la semaine du 21 janvier

Côté musique, les singles les plus achetés par les français sont:

n°1 IZ « Over the rainbow » =

n°2 The Black Eyed Peas « The time (dirty beat) » =

n°3 Britney Spears « Hold it against me » NOUVEAU



Les albums les plus plébiscités sont ceux de :

n°1 Nolwen Leroy « Bretonne » =

n°2 IZ « Alone in iz world » =

n°3 Zaz « Zaz » +2

Pour les jeux vidéo sur console, aucun changement pour la 3ème fois consécutive:

1. Call of duty: black ops (PS3) =

2. Just Dance 2 (Wii) =

3. Gran Turismo 5 (PS3)



Enfin, au cinéma, 3 nouveautés dans le top 3:

n°3 «The Green Hornet » un super héros pas comme les autres attire plus de 276 000 sepctateurs

n°2 « Le fils à Jo » une comédie dramatique avec Gérard Lanvin, dépasse les 330 000

n°1 « Le dernier des templiers » avec Nicolas Cage et Ron Perlman gagne grâce à près de 370 000 entrées.