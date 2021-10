Top Culture France de la semaine du 6 mai

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.





Côté musique, beaucoup de changements pour le top single :



n°1 Jessie J « Price tag » +3

n°2 Magic System (feat soprano) « Chérie Coco »+4

n°3 Snoop Dog (remix de David Guetta) « Sweet » +4





Les albums accueillent un nouveau leader:



n°1 Les prêtres « Gloria » NOUVEAU

n°2 Colonel Reyel « Au rapport » -1

n°3 Hugh Laurie « Let them talk » -1



Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus vendus sur internet





n°1 « L'étrange voyage de Monsieur Daladry» de Marc Lévy +1

n°2 «L'appel de l'ange » de Guillaume Musso -1

n°3 « Indignez vous » de Stéphane Hessel =



Pour les jeux vidéo sur console, ça reste stable :



1. Mortal Kombat (PS3) NOUVEAU

2. Pokémon version blanche (DS) -1

3. Pokémon version noire (DS) -1





Enfin, au cinéma, voici le box-office:



n°3 1 place de perdue pour « La fille du puisatier » de Daniel Auteuil.

n°2 « Rio » n'est plus leader, mais rassemble quand même près de 600 000 spectateurs pour sa 3ème semaine .Les vacances portent ce film.

n°1 Les vacances aident aussi la superproduction Marvel à démarrer en trombes puisque près de 900 000 personnes sont allés voir « Thor » pour son arrivée sur grand écran.







