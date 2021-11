Kontiolahti (Finlande) (AFP). Biathlon: la Française Marie Dorin-Habert championne du monde de sprint

La Française Marie Dorin-Habert est devenue championne du monde de sprint en biathlon, samedi à Kontiolahti (Finlande). La Française a devancé la Russe Weronika Nowakowska-Ziemniak et l'Ukrainienne Valj Semerenko dans des conditions dantesques de neige et de rafales de vent. L'exploit est d'autant plus retentissant que la Française a donné naissance à une petite fille, Adèle, il y a six mois, en septembre 2014. Médaillée de bronze sur sprint aux JO de Vancouver en 2010, Marie Dorin-Habert décroche à 28 ans le plus beau titre de sa carrière. Malgré une faute au tir debout, elle a pris le meilleur sur sa dauphine russe en se montrant intraitable sur les skis. Les grandes favorites ont elles raté leur épreuve, dépassées par les conditions climatiques. La Bélarusse Darya Domracheva et la vedette locale Kaisa Mäkäräinen terminent au-delà de la 25e place à plus de deux minutes de la Française.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire