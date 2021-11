Kontiolahti (Finlande) (AFP). Biathlon: Martin Fourcade champion du monde de l'individuelle

Martin Fourcade a été sacré champion du monde de l'individuelle, jeudi, aux Mondiaux de biathlon de Kontiolahti. C'est le 6e titre mondial individuel remporté depuis le début de sa carrière par le Français de 26 ans, double champion olympique l'an dernier à Sotchi. Il n'est plus qu'à une unité de Raphaël Poirée, référence tricolore en la matière (8 titres mondiaux en tout dont sept individuels). En retrait le week-end dernier après sa 12e place dans le sprint et sa 7e place en poursuite, le cadet des Fourcade a parfaitement assumé son statut de roi de la discipline. Double champion du monde et champion olympique en titre de l'individuelle (20 km de ski de fond et quatre séances de cinq tirs où chaque cible manquée est sanctionnée d'une minute de pénalité), il a su garder son calme après une cible manquée au 2e passage pour refaire progressivement son retard. Alors que l'ensemble des concurrents n'était pas encore arrivé, Martin Fourcade devançait pour le podium son grand rival le Norvégien Emil Hegle Svendsen et le Tchèque Ondrej Moravec. Le frère aîné de Martin, Simon Fourcade, pointait provisoirement à une très frustrante 4e place.

