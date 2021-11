Kontiolahti (Finlande) (AFP). Biathlon: Marie Dorin-Habert championne du monde de poursuite

La Française Marie Dorin-Habert, déjà sacrée samedi sur le sprint, a réalisé le doublé en devenant championne du monde de poursuite, aux Mondiaux de biathlon de Kontiolahti (Finlande), dimanche. La Française a devancé l'Allemande Laura Dahlmeier et la Polonaise Weronika Nowakowska-Ziemniak. "Hier j'étais heureuse, aujourd'hui je suis doublement heureuse", a commenté la Française. "Je ne pensais vraiment pas pouvoir être championne du monde", a-t-elle ajouté. En tête de bout en bout, Marie Dorin-Habert réalise un nouvel exploit six mois après avoir donné naissance à une petite Adèle. Elle devient la première biathlète française de l'histoire à conquérir deux titres mondiaux lors d'un même championnat. Drapeau dans la main pour franchir la ligne d'arrivée, la Française a profité de la dernière ligne droite pour partager sa joie et faire grimper l'ambiance. "C'est juste fou pour moi, tout me sourit dans ces Mondiaux et j'en profite", a-t-elle expliqué.

