Festival Papillons de Nuit : un programme 2015 au top !

Ce mardi 3 Mars au Normandy à St Lô, l'équipe du festival Papillons de Nuit a présenté sa programmation 2015. Le festival se déroulera les 22, 23 et 24 Mai à Saint Laurent des Cuves dans le sud-Manche.

De célèbres artistes sont maintenant dévoilés (I AM, Yannick Noah, Placebo...), mais aussi des artistes qui ont confirmés ces derniers mois (Christine & the Queens, Selah Sue, The Avener....) et des révélations (Fakear, Malo', Shake Shake Go). La soirée de présentation se terminait sur un concert du duo franco-cubains Ibeyi.

Pierre-Olivier Madeleine, administrateur du festival, donne davantage de noms et d'éléments.

liste d'artistes 2015 Impossible de lire le son.