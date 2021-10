Augmentation de la délinquance dans l'Orne

Sur 1 an, les atteintes aux biens ont augmentées de 11%. Celles à l'intégrité physique, de 18%. Mais pour autant, comparativement au reste de la France, Isabelle David, préfet de l'Orne, estime que cela reste une délinquance de basse intensité. D'autant que les chiffres de 2013 étaient exceptionnellement bas. Ceux de 2014 sont dans la moyenne des années précédentes :

Préfète de l'Orne Impossible de lire le son.

Concernant les cambriolages, par exemple 70 de + en 1 an sur Alençon, Flers et Argentan, ils sont souvent le fait de bandes organisées venues des pays de l'Est. Si la police scientifique arrive à résoudre de plus en plus d'affaires, la lutte s'organise au niveau régional. Gilbert Grinstein, directeur de la sécurité Publique :

Glbert Grinstein directeur de la sécurité publique dans l'Orne Impossible de lire le son.

Évolution 2013/2014 :

Vols sans violence : +11,26% / Vols liés aux véhicules à moteur : + 12,29% / dont vols d'automobiles : + 47,96% / dont vols à la roulotte : +22% / Cambriolages : + 15,41%/ Destructions et dégradations : + 8,4%

Les atteintes à l'intégrité physique sont souvent intra-familiales, et la gendarmerie a reçu l'appui de travailleurs sociaux. Le colonel Urien, commandant le groupement de gendarmerie de l'Orne :

Colonel Urien, commandant le groupement de gendarmerie de l'Orne Impossible de lire le son.

Évolution 2013/2014 :

Violences physiques et crapuleuses : + 15,74% / Dont menaces et chantages : + 26,73%.

Cette année 2015 : la lutte contre les cambriolages, contre les violences intra-familiales, mais aussi lutte contre les fraudes et l'économie souterraine, sont les priorités dans l'Orne.