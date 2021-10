En cas de tempête, ERDF a besoin d'élus et lance un nouveau compteur

1200 correspondants intempérie, ou « crise », pour 601 communes. C'est le nombre final de personnes volontaires espérées par ERDF. Leur rôle, qui n'a aucun statut juridique, est d'alerter en cas de tempête, là où il est urgent d'intervenir sur leur commune. Principalement des élus ou techniciens, c'est un service demandé aux communes.

Si le dispositif a été expérimenté en Gironde, la Manche et le Calvados seront parmi les premiers à entrer dans le déploiement. Des élus ont été conviés à Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Alain Parmentier, du service communication d'ERDF, explique la globalité du dispositif.

C'est suite à plusieurs tempêtes que l'idée a germé.

Nouveau compteur d'électricité « communicant »

Tout ceci va être épaulé par un nouveau compteur « communiquant », nommé Linky. Entendez par là qu'il communique vos informations de consommation comme par internet. La technologie est logique, c'est le CPL, courant porteur. De cette manière, ERDF saura quel domicile n'a plus d'électricité et à partir d'où. Et supprimera peut-être définitivement les relevés de compteur.