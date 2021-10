Blocage d'un convoi pour l'EPR de Flamanville près de Caen

Il était aux alentours de 7h30 ce matin, quand douze militants de l'organisation non gouvernementale Greenpeace sont passés à l'action pour bloquer un convoi exceptionnel à Evrecy près de Caen. Huit d'entre eux se sont attachés au véhicule. Dans le chargement, se trouve le couvercle de la cuve de l'EPR qui selon l'ONG "n'est pas conforme aux minimas de sûreté". "Alors que le gouvernement doit faire des annonces concrètes, secteur par secteur avant la fin du mois sur la transition énergétique, Greenpeace pose la question de la cohérence entre les orientations de la loi et les actes d’EDF", est-il ainsi exposé dans un communiqué envoyé ce matin à la presse. Une anomalie avait été détectée dans la composition de l'acier du couvercle et du fond de la cuve du réacteur de troisième génération, fabriqués par Areva et assemblés par l'électricien EDF.

"Greenpeace fait appel à la responsabilité de l’Etat : combien de renflouements avant d’arrêter les dispenses d’argent public dans cette industrie en faillite ? Combien de reniements avant d’appliquer, enfin, la loi de transition énergétique, et réduire la part du nucléaire pour augmenter celle des renouvelables ?", s'interroge Yannick Rousselet, chargé de campagne nucléaire. Pour appliquer la loi de transition énergétique, votée l’été dernier, et mettre la France sur la voie de 50% de nucléaire en 2025, ce sont quatre à cinq réacteurs qui doivent fermer avant la mi-2017.

Le chantier de l'EPR de Flamanville accumule les déboires depuis son lancement en 2007. Son coût, estimé aujourd'hui à 10,5 milliards d'euros, a plus que triplé par rapport au devis initial et sa mise en service a été repoussée à fin 2018.



Avec AFP

ACTION : nous bloquons actuellement le convoi qui transportait le couvercle vérolé du futur EPR de #Flamanville. pic.twitter.com/ndbCi6ApjS — Greenpeace France (@greenpeacefr) 12 Février 2016