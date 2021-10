Sortir dans la Manche : mercredi 25 février

Aujourd'hui, dans le cadre des 10 ans du Centre Aquatique de Saint-Lô venez rencontrer Alain Bernard, champion olympique du 100m nage libre à Pékin. Il sera présent pour cosigner les diplômes de 50m. Ouverture du Centre Aquatique au public uniquement de 16h15 à 17h. L'entrée est gratuite.



Samedi c'est le carnaval des enfants à Saint-Hilaire-du-Harcouët, l'occasion pour les moins de 10 ans de partager un après-midi convivial et festif. Et dès 14h30 le temps fort c'est la déambulation dans les rues de la ville avec la compagnie Cigal Do Brazil.



Samedi, un championnat de France de boxe anglaise est organisé pour la première fois par le Boxing Club Saint-Lois. Au programme quatre combats professionnels mais également des combats amateurs dont un féminin. Rendez-vous ce samedi à partir de 19h30 au Centre sportif Fernand Beaufils de Saint-Lô. Tour de ring, c'est 20€, c'est 15€ dans les gradins et c'est gratuit pour les moins de 10 ans.