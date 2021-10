Sortir dans la Manche : vendredi 6 février

Ce soir, l'association Rejouets de Cérences organise une soirée jeux pour les ados et les adultes. Le principe est de se réunir pour jouer avec des amis ou des passionnés du jeu présents sur place. Rendez-vous ce vendredi entre 20h30 et minuit au Brok'café de Cérences.



Demain après-midi, assistez au festibal, la vache qui rock à l'Agora d'Equeurdreville-Hainneville. Comptez 2€ l'entrée, les billets sont à retirer au centre de loisirs du Fort des Couplets ou sur place le jour même. Rendez-vous ce samedi à l'Agora à partir de 14h.



Dimanche, l'association Patrimoine de Picauville organise une foire aux déguisements sur le thème du 70ème anniversaire du vote des femmes. Les vêtements féminins de 1945-1946 seront mis à l'honneur et notamment avec un défilé. Rendez-vous à la salle polyvalente de Picauville de 9h à 18h. Le défilé aura lieu à 11h30.