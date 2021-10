Sortir dans la Manche : mardi 3 février

A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 février, c'est la 22ème Rencontre Images et Sons au Centre d'Animation les Unelles à Coutances. Au programme : des ateliers, des spectacles et des conférences. Retrouvez le programme complet et les infos pratiques sur www.lesunelles.com

Ce samedi, à Equeurdreville-Hainneville, se tient le Festibal, un bal déguisé pour les 3-12 ans. Au programme : des ateliers photo, de la musique, du bricolage et du maquillage. Rendez-vous à l'Agora samedi après-midi dés 14h. Les places sont déjà en vente. L'entrée est à 2€.

Le dimanche 17 mai prochain, la Ville de Cherbourg-Octeville organise la 2e édition de la course de caisses à savon dans les rues de Cherbourg-Octeville. Les inscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous dés maintenant sur www.ville-cherbourg.fr