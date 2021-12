Sortir dans la Manche : jeudi 26 mars

Demain, Pôle Emploi, la mission locale et le point information jeunesse de Coutances vous invite à venir au salon de l'emploi. De nombreux domaines seront représentés. C'est ce vendredi de 16h à 19h aux Unelles à Coutances. L'entrée est libre, venez avec votre CV et votre lettre de motivation.



Retrouvez Archimède en concert ce samedi au Normandy à Saint-Lô. Après avoir préparé leur tournée en résidence au Normandy en septembre dernier, le duo revient pour défendre les couleurs de leur nouvel album "Arcadie". C'est ce samedi à 20h30. L'interview du groupe est à retrouver sur tendanceouest.com



Jusqu'au 12 avril, profitez de la fête foraine de Printemps à Cherbourg-Octeville. Une cinquantaine de forains, manège, attractions et stands de confiseries sont installés sur les parkings près de la plage verte. Retrouvez plus d'infos sur www.ville-cherbourg.fr